Steven Defour duidelijk na late nederlaag: "Dan verdien je eigenlijk niets"

KV Mechelen leek alles onder controle te hebben op bezoek bij KAS Eupen, maar in de slotfase liep het nog helemaal verkeerd.

Kansjes op de 0-2 waren er niet al te veel, maar de 0-1 hadden de Mechelaars in handen - al hadden de Oostkantonners al een paar keer een verwittiging afgevuurd.

En toen gebeurde in het slot het ondenkbare, met liefst twee tegendoelpunten in de laatste vijf minuten: 2-1 en Malinwa zonder punten terug naar huis.

Mentaliteit

"Eupen kwam in de eerste helft niet in het stuk voor, maar als je het dan zo uit handen geeft verdien je eigenlijk ook niets", aldus Steven Defour in zijn analyse achteraf.

"De mentaliteit zat in de tweede helft helemaal verkeerd. We moeten elke match aanvatten om ze te winnen en niet kijken naar het klassement. Die wil miste ik na de koffie."