Er zit een plan achter de verhuur aan Chelsea: 'Dit wil Atlético Madrid bekomen door João Felix naar Londen te sturen'

João Felix voetbalt sinds enkele weken in Londense loondienst. Atlético Madrid verhuurt de Portugese aanvaller met een reden aan Chelsea FC.

Er waren meer clubs geïnteresseerd om João Felix te huren, maar Atlético Madrid richtte de pijlen meteen op Chelsea FC. En daar hebben Los Colchoneros een héél goede reden voor. El Mundo Deportivo weet dat Atlético Madrid hoopt dat Felix de komende maanden een goede indruk kan nalaten in de Premier League. De Spaanse topclub wil namelijk van hem af.

Enig probleem: de Spanjaarden betaalden in 2019 maar liefst 130 miljoen euro aan SL Benfica voor de aanvaller. Zoek dus maar eens een club die wil betalen zonder een broek te scheuren. Met Todd Boehly - de eigenaar van The Blues bewees de voorbije maanden al dat hij niet op een centje meer of minder kijkt - hoopt Atlético de geldschieter alvast gevonden te hebben.