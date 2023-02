Fulham-fan zakt voor Denis Odoi af naar Club Brugge-Union ... maar krijgt hem niet aan het werk te zien

De fan in kwestie is Darren Brown, zoon van voormalig Fulham-speler Stan Brown en lid van een gezin vol Fulham-supporters. Ook de periode van Dennis Odoi op Craven Cottage is hij dus zeker nog niet vergeten. Odoi voetbalde voor Fulham juli 2016 tot januari 2022.

Darren Brown zat vrijdag in het Jan Breydelstadion om Odoi nog eens aan het werk te zien. "Ik ben helemaal naar Brugge gekomen om Denis Odoi te zien en nu speelt hij niet", schreef de man op Twitter bij foto's van zichzelf in de tribune en van de ploegen na de veldbetreding.

Come all the way to Bruges to watch Denis Odoi and he's not playing! 🙄 #FFC @ClubBrugge 🔵⚫ pic.twitter.com/WZM55GPkE3