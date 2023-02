OFFICIEEL: Cercle Brugge neemt afscheid van overbodige linksachter

De transferperiode is in België gedaan maar Cercle Brugge heeft toch nog een transfer verwezenlijkt.

Een uitgaande transfer weliswaar want Dimitar Velkovski verlaat Cercle Brugge per direct en trekt naar Polen. De Bulgaarse linksachter verhuist naar MSK Miedz Legnica. Dat is de laatste in de Poolse eerste klasse.

Velkovski kwam in 2020 vanuit Bulgarije naar Cercle Brugge en speelde in totaal 48 wedstrijden voor de vereniging. Sinds midden januari haalde Velkovski de selectie niet meer voor Cercle Brugge nadat hij tegen Westerlo nog 90 minuten had gespeeld net na Nieuwjaar.