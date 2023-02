Breekt de sleutelbeenbreuk van Ruud Vormer Zulte-Waregem in volle degradatiestrijd zuur op?

Ruud Vormer brak tegen Oostende zijn sleutelbeen. Een serieuze aderlating voor Zulte-Waregem dat zo een sterkhouder in volle degradatiestrijd moet missen.

Al in het begin van de partij gebeurde het. Ruud Vormer kwam na een duel slecht neer en brak daarbij zijn sleutelbeen. Er wordt verwacht dat hij uit 6 weken uit zal zijn.

Zo moet Zulte-Waregem in volle degradatiestrijd een sterkhouder missen. Vormer was in 7 wedstrijden namelijk al belangrijk met 2 assists. Sinds de komst van de Nederlander pakte Zulte-Waregem 8 op 21 en steeds meer analisten raakten er steeds meer van overtuigd dat Zulte-Waregem zich zou redden.

Door de blessure van Vormer is de situatie opnieuw anders. De club zal hem al zeker tot eind maart moeten missen. Zo mist hij de duels tegen Seraing, Kortrijk, OHL, Gent en Standard. Vooral die tegen Seraing en Kortrijk, hun rechtstreekse concurrenten voor degradatie, zijn belangrijk. Verlies tegen die 2 ploegen zou de situatie er niet gemakkelijker op maken.

Toch houdt Essevee er de moed in. Ze zijn ervan overtuigd dat ze het die wedstrijden ook zonder Vormer met een goed resultaat kunnen afsluiten. Ook hopen ze dat Vormer vanaf april weer beschikbaar is. Dan resteren er nog 4 wedstrijden. Eerst is er Antwerp, dan Charleroi en vervolgens zijn er nog Eupen en Cercle Brugge. Tegen die ploegen zal Zulte-Waregem nog een laatste keer alles moeten geven om degradatie te ontlopen.