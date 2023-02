🎥 20 jaar redding KVM: ereronde coryfeeën als Uytterhoeven en Den Boer, retroshirts en "We Zullen Doorgaan"

Het is inmiddels al 20 jaar geleden dat KVM na een vereffening alsnog de redding en het voortbestaan van de club verzekerde. Met inbreng van de eigen supporters en onder impuls van enkele clubcoryfeeën.

Met in het bijzonder uiteraard initiatiefnemer ten top Mark Uytterhoeven, gesteund door Piet Den Boer en Fi Vanhoof. Die laatste gaf er de voorkeur aan om het duel van vrijdagavond met Genk in de eigen woonkamer te volgen. Uytterhoeven en Den Boer maakten voor de aftrap wel een ereronde Achter de Kazerne, samen met tal van andere coryfeeën die betrokken waren bij de ploeg van toen.

In de technische staf waren dat Alex Czerniatynski en Zivica Kanacki en als spelers mannen als Steven De Pauw en Bram Criel. Een Ivan Willockx had voordien in Mechelen onder de lat gestaan en keurde mee het financieel akkoord goed in Elewijt. De eregasten werkten hun ereronde af met een spandoek met daarop 'Jullie zijn de besten' en uiteraard op de tonen van "We Zullen Doorgaan".

Bij de supporters gingen de handen stevig op mekaar. Voor hen zal het seizoen van de redding er zeker eentje zijn om nooit te vergeten. Vandaar dat ook het spandoek 'Remember 2002-2003' werd bovengehaald. KV Mechelen speelt de competitiewedstrijd tegen RC Genk overigens in retroshirts. Enkele huidige sponsors gaven hiervoor hun goedkeuring om hun logo van het shirt te halen.