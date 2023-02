Aftellen naar de play-offs: na het nieuwe voetbalweekend kan eerste ticket al uitgedeeld zijn

Een ticket afdwingen voor de play-offs en daarin je slag thuishalen: daar gaat het in het Belgische voetbal om de laatste jaren.

Presteren in de reguliere competitie is allemaal mooi en wel, maar uiteindelijk worden de prijzen uitgedeeld in de play-offs. Het hele seizoen draait het dan ook om welke teams erbij zullen zijn en welke niet. Stilaan kan er ook afgeteld worden naar die play-offs, want het kan zijn dat er na het nieuwe voetbalweekend al zekerheid is over één deelnemer.

Zelf winnen eerste voorwaarde

Dat moet dan uiteraard KRC Genk zijn, de ploeg die al maanden op kop staat in de Jupiler Pro League. De leider kan zich dit weekend mathematisch verzekeren van een plekje in de Jupiler Pro League. Eerste voorwaarde is dat Genk vrijdagavond gaat winnen op het veld van KV Mechelen. Iets dat in de meest recente seizoenen niet lukte, al heeft Genk in dit seizoen wellicht wel betere papieren.

Als Genk die zege binnenhaalt, is het sowieso nog wachten tot zondagavond. Eerst is er zaterdag Union-Standard en zondag staat Gent-OHL op het menu. Als Standard en Gent niet winnen, volstaat een Genkse zege voor kwalificatie voor de Challenger Pro League. Dit zijn allemaal wedstrijden van de 26ste speeldag, wat beekent dat hierna nog 8 speeldagen volgen tot het einde van de competitie.