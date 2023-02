OFFICIEEL: KV Kortrijk laat doelman op huurbasis naar de MLS vertrekken

De transfer zat er aan te komen en is nu ook officieel.

Marko Ilic (25) vertrekt voor een kleine vier maanden naar de VS. De Servische doelman verloor onder Bernd Strock zijn basisplaats en had ook last van een blessure.

"Marko Ilic wordt tot en met 5 juli 2023 uitgeleend aan het Amerikaanse Colorado Rapids dat uitkomt in de MLS. Colorado Rapids heeft ook een optie bedongen om de uitleenbeurt om te zetten in een definitieve transfer op het einde van de uitleenbeurt", klinkt het in de aankondiging.

Tom Vandenberghe is ondertussen de nieuwe nummer één geworden bij KV Kortrijk en moet de concurrentie van Ilic dus ook niet meer vrezen.