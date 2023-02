Ronny Deila wil een ander Standard zien: "Union is beter dan wij, maar ik weet dat het mogelijk is om daar te winnen"

Zaterdag gaat Standard op bezoek bij Union. Ronny Deila hoopt daar een heel ander Standard aan het werk te zien dan de ploeg die op de vorige speeldag van Kortrijk verloor.

De Rouches liepen voorbije zondag op Sclessin een ferme kater op. Een dag later was alles nog niet vergeten. "Dat was de slechtste maandag sinds mijn aankomst in Luik. Ik had een verschrikkelijk gevoel, want de prestatie was vreselijk. Ik kan wel met verlies om, maar niet op die manier. Daarom dat ik me slecht voelde. We waren passief en hebben weinig kansen gecreëerd."

Fouten geanalyseerd

Inmiddels is de bladzijde wel omgedraaid. "We hebben onze fouten geanalyseerd en ons op de zeer moeilijke match van zaterdag gericht. Union is beter dan wij, maar de spelers hebben goesting om alles tegeven en ik weet dat het mogelijk is om daar te winnen. Union staat voor een directe speelstijl. Wij moeten snel spelen en aan hun pressing ontsnappen. We moeten goed omgaan met ons balbezit."

Van een tweede offday op rij wil Deila alleszins niet weten. "Als we naar daar gaan met dezelfde mentaliteit en intensiteit als tegen Kortrijk, zou mijn hart het wel eens kunnen begeven."