'Extra gegadigde uit de Premier League voor sterkhouder Club Brugge'

Noa Lang leek afgelopen zomer op weg te zijn naar het buitenland, maar bleef uiteindelijk bij Club Brugge. Uitstel of afstel?

De interesse in de Bruggeling is er nog steeds en ondertussen is Lang zelf bij Club Brugge volop bezig zich opnieuw in de kijker te spelen.

Everton

Hij is de laatste maand het toonbeeld van 'No sweat no Glory' aan het worden en speelt heel goede wedstrijden. En zelf gaf hij ook al aan dat hij wel oren heeft naar een transfer aankomende zomer.

Met Leeds United en AC Milan zijn er al twee ploegen langer dan vandaag geïnteresseerd, nu mag ook Everton aan dat rijtje worden toegevoegd volgens Engelse media. The Toffees moeten wel eerst degradatie in de Premier League vermijden.