Ondanks verlies scoort één man punten bij Union: "Ja, hij kan basisspeler worden"

Union SG moest zaterdag Lazare Amani missen. Hij werd vervangen door Cameron Puertas en die scoorde tegen wel punten bij trainer Karel Geraerts.

Het was een van de grote vragen deze zaterdag tegen Standard: houdt het middenveld van de Union stand zonder Lazare Amani, geschorst en auteur van meerdere topprestaties in de afgelopen maanden?

Om hem te vervangen kon Karel Geraerts rekenen op Cameron Puertas. De Spaans-Zwitserse middenvelder heeft niet dezelfde kwaliteitenals Lazare, maar de nummer 23 speelde wel een heel solide match. "Hij speelde een goede wedstrijd. Ik ben zeer tevreden. Hij heeft veel gewerkt. Hij maakte goede bewegingen, goede acceleraties met en zonder bal", zei Geraerts op een persconferentie na de wedstrijd.

Geraerts weet niettemin dat Lazare gemist werd. "Of Puertas een potentiële starter is? Ja, natuurlijk. Ik heb verschillende spelers die potentiële starters zijn op het middenveld, zoals El Azzouzi bijvoorbeeld. Ook Lazare komt binnenkort terug uit schorsing. Ik heb dus meerdere opties en dat is nodig voor de volgende maanden."