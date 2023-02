Nacer Chadli over waarom hij Anderlecht verliet en over de rest van zijn carrière: "Ik wil zolang mogelijk blijven spelen"

Nacer Chadli wordt dit seizoen gehuurd door Westerlo.

Nacer Chadli speelt dit seizoen weer in België. Nadat hij in het seizoen 2019/2020 voor Anderlecht speelde trok hij naar het Turkse Basaksehir, dat hem nu uitleent aan Anderlecht.

Destijds blijven bij Anderlecht was geen optie. "Anderlecht zat in een moeilijke financiële situatie, waardoor een verlengd verblijf niet mogelijk was. Als ik kon kiezen, was ik bij Anderlecht gebleven", zegt Chadli in Kantine.

Na dit seizoen keert Chadli normaal terug naar Turkije, maar de vraag is of hij dat zelf nog wil. "Ik wil zolang mogelijk blijven spelen. Terug naar Basaksehir? Ik heb er nog een jaar contract en we zullen moeten praten. Wat ik het liefst wil? Ik zou graag in België blijven spelen."