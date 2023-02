Vanhaezebrouck moet drie jonkies oproepen om zijn bank vol te krijgen tegen OHL

Hein Vanhaezebrouck heeft het al verschillende keren aangegeven: hij heeft niet echt veel opties meer. Tegen OH Leuven moet de Gentse keuzeheer zelfs beroep doen op drie jonkies zonder enige ervaring.

Om toch een wisselspeler bij de verdedigers te hebben is de 20-jarige Loris Henry opgeroepen. Die jongen is dit seizoen zelfs in Eerste Nationale niet altijd basisspeler geweest. Op het middenveld heeft hij dan weer Noah De Ridder (19) en Rune Van Den Bergh (20) toegevoegd. Die laatste is wel al twee keer in actie mogen komen voor de A-ploeg. Maar 't mag duidelijk zijn dat hij niet veel wisselmogelijkheden meer heeft, gezien er ook nog drie keepers in de 20-koppige selectie zitten.