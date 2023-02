Antwerp-spelers wilden Nainggolan aan boord houden: "Onze plicht om voor ­Radja door het vuur te gaan"

De spelers van Antwerp vonden dat Nainggolan hen nog van dienst kon zijn.

Radja Nainggolan viel uit de gratie bij Antwerp en trok uiteindelijk naar het de Italiaanse tweedeklasser SPAL. Toch wilden de spelers van Antwerp Nainggolan eigenlijk niet laten gaan.

“‘t Was onze plicht om voor ­Radja door het vuur te gaan. We hebben tegen Marc (Overmars, red.), Sven en de trainer ons zegje gedaan en benadrukt dat Radja ons nog steeds kon helpen. Daar blijf ik nog steeds van overtuigd. Maar finaal lag de beslissing bij hen. Daar hebben wij ons, zoals het hoort, bij neergelegd", zegt Ritchie De Laet bij GVA.

"Mijn respect voor wat hij in zijn carrière heeft ­bereikt is groot. We horen elkaar nog vaak. Radja begrijpt de ­beslissing die genomen is. Al had hij graag gehad dat ze op een ­andere manier gecommuniceerd werd", zegt De Laet nog.