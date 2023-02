Zware onvrede bij fans KV Oostende: "Conway schold me aan de telefoon uit op een manier die niet normaal te noemen valt"

KV Oostende beleeft een heel slecht seizoen en heeft grote degradatiezorgen. Daarnaast zijn er nog de berichten over een nakend faillissement en de vele leveranciers die op hun geld wachten. Voor de fans is eigenaar PMG de grote boosdoener.

Peter Van Nuffel, voorzitter van vzw Kustboys, de overkoepelende supportersfederatie van KVO, heeft daar wel wat verhalen over. "Eigenlijk voelen we ons als fans meer dan bedrogen”, zegt hij in KVW. “Ik herinner me als de dag van gisteren het gesprek dat ik mocht hebben met Conway (Paul Conway, de eigenaar). Amerikaanser dan Trump, het leek wel alsof de andere personen die rond de tafel zaten niets van voetbal kenden", klinkt het.

"Data, data, data: daar draaide het om. Een jaar later stuurde ik een mail naar Conway met de vraag wat nu eigenlijk de bedoeling is met de verkoop van al onze sterkhouders. Een duidelijk antwoord bleef uit en we uitten ons ongenoegen in de pers. Ik kreeg toen een briesende Conway aan de telefoon en werd uitgescholden op een manier die niet meer onder onder de noemer ‘normaal’ te plaatsen valt."