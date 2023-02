Ex-speler Club Brugge ziet dat Club net dezelfde fouten maakt als met Hoefkens: "Iemand moet de bom ontmantelen"

Na twee maanden staat Scott Parker al stevig ter discussie bij Club Brugge. Ex-speler en analist Dennis van Wijk ziet ook waar het schoentje wringt.

Van Wijk weet dat de Belgische competitie niet zo makkelijk is als iedereen denkt. "Als je een coach vervangt, zorgt dat voor onrust in de kleedkamer. Als die knowhow ontbreekt van het Belgische voetbal en enorm veel wisselt, dan heeft dat gevolgen voor het vertrouwen", zegt hij bij Sporza.

"Op dat vlak is Scott Parker een absolute miscast. We wisten dat die kans bestond, want de manier van werken bij Engelse trainers is vaak nog oldskool. Als hij de play-offs mist, wordt het onhoudbaar voor hem."

Nadat Club Hoefkens ontsloeg hadden ze lessen moeten trekken, meent Van Wijk. "Club heeft trouwens bij Carl Hoefkens de fout gemaakt om hem niet goed te omringen als beginnende trainer. Hij miste ervaring, net als zijn hulpcoaches. Hij had iemand nodig die voor rust kon zorgen in de kleedkamer en de bom te ontmantelen. Dat ontbreekt nu weer."