🎥 Dante Vanzeir voorgesteld bij de New York Red Bulls: "Ik ben zoals een kameleon"

De voormalige spits van Union is aangekomen bij de New York Red Bulls. Ook heeft hij zijn 1e stappen op het trainingsveld van zijn nieuwe Amerikaanse ploeg gezet.

Dante Vanzeir is dinsdagmiddag voorgesteld aan de New York Red Bulls. Alle pers was aanwezig voor de officiële presentatie van de man die beschouwd wordt als de "ster" van het team.

Ruim 10 minuten lang kreeg Vanzeir vragen van journalisten om zich voor te stellen en zijn keuze voor de MLS toe te lichten. "Omdat de New York Red Bulls een geweldig plan voor mij hadden. Hun ambities, hun speelstijl, de cultuur: het past goed bij mij. MLS is ook een competitie die bij mij past", aldus de voormalige Union-spits.

"Natuurlijk moet ik eraan wennen. Het tijdsverschil en de cultuur. Het reizen zal waarschijnlijk het moeilijkste zijn, maar ik wil me in een andere competitie bewijzen. Ik ben net een kameleon en zal me makkelijk aanpassen."

Met een bedrag dat kan oplopen tot 6,25 miljoen euro met bonussen is Vanzeir de duurste transfer in de geschiedenis van de club. "Dante is de ontbrekende schakel," zei zijn nieuwe coach Gerhard Struber.