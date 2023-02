De fanvraag Deze ploegen spelen play-off 1 volgens u - hak nu de knoop door voor Tedesco: welke debutant(en) wil u zien?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt ook in 2023 helemaal mee, geloof het maar.

Vorige week polsten we naar de kanshebbers voor play-off 1 en de top-3 ligt voor u alvast bijna helemaal zeker vast. Genk, Union en Antwerp halen (net niet) het maximum van de stemmen en lijken dus de schaapjes op het droge te hebben. Voor het vierde ticket ziet u wel iets meer strijd, al heeft tot op heden Club Brugge volgens u de beste papieren. Gent volgt op ruime afstand, in Standard is er veel minder vertrouwen. Anderlecht krijgt nog meer stemmers dan pakweg Westerlo of Cercle Brugge - ook interessant. Keuzes Tedesco Deze week kijken we eens naar de toekomstige keuzes van Tedesco, die binnen een maand voor het eerst aan het roer staat van de Rode Duivels in een interland. De voorbije weken passeerden al een aantal namen die mogelijk hun debuut kunnen maken onder de nieuwe bondscoach. Wie van hen zou u meteen een kans geven en wie niet? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie zou u oproepen als debutant(en) voor de Rode Duivels? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... William Balikwisha 8% Hugo Cuypers 21% Maxime De Cuyper 44% Bryan Heynen 41% Roméo Lavia 72% Thibo Somers 3% Mike Trésor 41% Arthur Vermeeren 59% Yorbe Vertessen 5% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie!) 8% Stem Je kan nog stemmen tot 25/02/2023 00:00.