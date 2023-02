Eiji Kawashima (ex-Standard en Lierse): "Kaoru Mitoma kan een legende worden in Japan"

De ex-doelman van Lierse en Standard sprak over de opkomst van Kaoru Mitoma in de Premier League en over de nieuwe Japanse generatie die sinds het WK op de voorgrond treedt.

Eiji Kawashima speelde tussen 2010 en 2012 voor Lierse en tussen 2012 en 2015 voor Standard. Nu speelt de Japanner bij Strasbourg in Frankrijk, waar ook Matz Sels speelt.

Kawashima ziet in vergelijking met zijn tijd veel meer Japanners in Europa spelen. De doelman is onder meer onder de indruk van Kaoru Mitoma, nu bij Brighton, vorig seizoen op huurbasis bij Union. Bij Brighton maakte Mitoma in 22 matchen 7 doelpunten en gaf hij 2 assists.

"Hij is in uitstekende vorm en maakt doelpunten die zijn club helpen om resultaten te boeken. Sinds het WK heeft hij veel meer zelfvertrouwen en toont hij veel meer kracht", stel Kawashima vast.

Mitoma, toekomstige legende van Japan?

Japan had in het verleden al enkele sterren in Europa, maar zoekt nog naar de volgende. Kan Mitoma de volgende internationale ster worden van Japan?

"Ja, ik denk het wel! Japan heeft tegenwoordig spelers die het land voor een lange tijd kunnen leiden. Deze generatie is een nieuwe dimensie binnengegaan en ik kijk er naar uit om het Japanse voetbal naar het volgende niveau te zien gaan."

Vooral ervaring tekort

"We hebben we veel ervaren spelers die op het hoogste Europese niveau spelen. Er is bijvoorbeeld Tomiyasu bij Arsenal en andere jongens in de grote competities en bij zeer belangrijke clubs."

"Maar als we naar Kroatië kijken... In hun finale in 2018 hadden ze Modric en andere spelers bij topclubs. Ze hebben de ervaring die wij nog niet hebben. We missen nog kleine dingen, maar we zijn op de goede weg", zegt Kawashima nog