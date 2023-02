Riemer moet slechts drie spelers missen tegen Ludogorets, opvallende naam wel aanwezig op laatste training

Anderlecht bereidt zich voor op zijn terugmatch in de Conference League tegen Ludogorets. Paars-wit moet een 1-0 uit de heenmatch ophalen op door te stoten.

In de heenmatch verloor Anderlecht met 1-0 van het Bulgaarse Ludogorets. Na de nachtelijke terugreis moest paars-wit tevreden zijn met 2-2 op het veld van KV Kortrijk.

Anderlecht richt zich nu op de terugmatch in de Conference League. Coach Brian Riemer moet daarbij wel Murillo missen. Hij kreeg geel in de heenmatch en is donderdag geschorst.

Buiten ook nog de langdurig geblesseerden Delcroix en Kana kan Riemer wel rekenen op een volledig fitte selectie. Ook jongeren Leoni, Bellman en Stassin waren aanwezig op de laatste training, meldt Sudinfo.

Vooral die laatste naam is opvallend. Riemer was namelijk niet tevreden over de fysieke data van Stassin en selecteerde hem sinds de competitiematch tegen Zulte Waregem (18/01) niet meer. Afwachten dus of Stassin nu wel bij de selectie zal zitten tegen Ludogorets.