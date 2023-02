Dreigt Malinwa kapitein kwijt te spelen? "Natuurlijk denk ik na over mijn toekomst"

Rob Schoofs is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot absolute sterkhouder bij KV Mechelen. Het contract van de middenvelder loopt medio 2024 af. Met andere woorden: het is tijd om na te denken over de toekomst.

Rob Schoofs voetbalde al eens bij een Belgische topclub, maar zijn avontuur bij KAA Gent was niet het meest succesvolle. Al moeten erbij zeggen: de prille twintiger van toen had amper ervaring op het hoogste niveau. Dat is ondertussen anders. We hoeven er dan ook geen tekening bij te maken: Schoofs kan een opportuniteit zijn voor sommige clubs. “Zoals het er op dit moment uitziet blijf ik nog minstens anderhalf jaar bij KV Mechelen. Al denk ik natuurlijk na over mijn toekomst.” Het buitenland? Ik zal zo'n aanbieding niet meteen weigeren “Sowieso ga ik eerst rond de tafel zitten met Mechelen”, gaat Schoofs verder in TVL Sportcafé. “Ik ben hier gelukkig. Maar langs de andere kant word ik 29 jaar. Dan begin je na te denken. Het buitenland? Ik zal zo’n aanbieding niet meteen weigeren. Maar dan moet ook het familiale plaatje kloppen.”



