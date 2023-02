"Dat doen niet veel ploegen ons na": is AA Gent echt dé Belgische ploeg in Europa sinds Vanhaezebrouck?!

AA Gent neemt het in de play-offs van de Conference League op tegen Qarabag. Een nieuw avontuur in de Europese lente is dat dus.

Tegen Qarabag moeten de Buffalo's een 1-0 uit de heenwedstrijd in Azerbeidzjan ophalen. Maar dat Gent na Nieuwjaar nog in Europa speelt is natuurlijk al knap op zich.

“Het is de vijfde overwintering sinds ik hier voor het eerst kwam, dat kunnen niet veel ploegen ons nadoen”, was Hein Vanhaezebrouck opgetogen over de overwintering in de Conference League.

'Maar' Conference League?

“Dat het ‘maar’ in de Conference League is? Toen we kampioen werden, overwinterden we in de Champions League. Toen we derde werden, deden we dat in de Europa League, als we vijfde worden doen we het in de Conference League.”

In 2015-2016 was de achtste finales van de Champions League tegen Wolfsburg het einde, een jaar later hetzelfde stadium tegen Genk in de Europa League.

© photonews

In 2019-2020 werd verloren van Roma in de zestiende finales van de Europa League, vorig seizoen in de achtste finales van de Conference League tegen PAOK Saloniki.

Cijfers

Dat maakt dus vijf Europese campagnes na Nieuwjaar. En het is inderdaad waar wat Vanhaezebrouck zegt: dat doen er hen niet veel na.

In België zelfs niemand. In dezelfde tijdspanne (sinds 2015-2016) overwinterde Club Brugge vier keer, Anderlecht drie keer en KRC Genk twee keer.