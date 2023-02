De CEO van Union kiest zijn volgende (wellicht grote) tegenstander voor de Europa League

Vrijdagmiddag kent Union zijn volgende tegenstander in de Europa League. De kans is groot dat dat een Europese grootmacht wordt.

Donderdagavond is er de play-offronde van de Europa League. Een dag later volgt er de loting van de 1/8-finales van de Europa League. Daar gaat ook Union in de trommel.

De mogelijke tegenstanders voor Union kunnen Barcelona, Juventus en Manchester United zijn. Philippe Bormans, de CEO van Union, beseft dat er nog weinig kleine tegenstanders tussen zitten. Na de schitterende groepsfase (1e in een groep met Union Berlin, Braga en Malmö) vindt Bormans het een ideaal moment om tegen een Europese grootmacht te spelen.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Bormans dat hij een verplaatsing naar Barcelona zeker ziet zitten, maar zijn voorkeur gaat toch naar Juventus. Beide clubs zijn op dezelfde dag opgericht. Dat wordt volgens hem dan een duel met heel wat historische waarde. Ideaal voor de fans.

Die wedstrijd zal dan in het Lotto Park van Anderlecht zijn. Het Dudenpark voldoet niet aan de regels van de UEFA. De keuze voor het Lotto Park was een logische keuze. In Leuven waar ze de groepsfase afwerkten, zaten ze aan hun limiet en het Koning Boudewijnstadion wordt momenteel gerenoveerd. Union koos ook voor het Lotto Park door de wellicht grote affiche in de 1/8-finales.