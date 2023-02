De doelmannen in de Jupiler Pro League doorgelicht: deze pakken punten voor hun ploeg en deze niet

Belgian Football Stats vergeleek de doelmannen. Ze bekeken het aantal goals dat ze binnen kregen en dat vergeleken ze met het aantal doelpunten dat er verwacht wordt dat ze zouden binnen krijgen. Het verschil tussen de 2 statistieken werd dan onderling vergeleken.

Radoslaw Majecki van Cercle Brugge kwam er als beste uit. Hij voorkwam 4,3 doelpunten en heeft daarmee een comfortabele voorsprong op Simon Mignolet die 3,7 doelpunten voorkomt. Op plaats 3 staat Maarten Vandevoordt met 1,7 voorkomen goals.

Van de keepers die in de Jupiler Pro League de meeste minuten maken zijn die 3 de enige met een positieve balans. Alle anderen staan (ver) onder 0.

