KV Oostende-aanwinst heeft geen schrik van degradatievoetbal: "Net een uitdaging"

KV Oostende vecht al het hele seizoen tegen de degradatie. Ook de aanwinsten beseffen dat.

Sinds eind januari speelt Mateo Barac voor KV Oostende. Tegen Charleroi stond hij meteen in de basis. Zo hield de centrale verdediger meteen de nul bij zijn 1e basisplaats.

Zo'n clean sheet is goed voor het vertrouwen van de verdediging, maar Oostende won niet van Charleroi. "Een clean sheet is bonus", vertelde Barac op de website van de club. "Maar we moeten wel beginnen winnen om punten tegenover onze concurrenten te pakken."

REEKSJE NEERZETTEN

Die punten zijn nodig, want Oostende speelt al het hele seizoen tegen de degradatie. Toen Barac naar Oostende kwam schrikte hem dat niet af: "Integendeel, het is zelfs een uitdaging. Ik besef dat ik hier misschien maar 3 maanden zal spelen, maar als ik hier mijn steentje kan bijdragen om degradatie te ontlopen, zullen de fans mij misschien toch nog positief herinneren."

RC Genk is de volgende tegenstander. "Waarom zouden we tegen hen geen punten kunnen pakken. Als we die 1e zege pakken, ben ik er rotsvast van overtuigd dat we een reeksje kunnen neerzetten. We moeten er in elk geval in blijven geloven", aldus Barac.