Serieuze tegenvaller in strijd om play-offs: winteraanwinst is na 22(!) speelminuten meteen anderhalve maand out



Brute pech voor een van de teams die in strijd is voor de play-offs. Een van hun nieuwkomers is er wekenlang buiten strijd. Emmanuel Toku kwam deze winter naar OH Leuven en kreeg tegen KAA Gent zijn kans afgelopen weekend. De 22-jarige Ghanees kwam pas in de slotdagen van de wintermercato naar Leuven, zijn speelminuten in Gent waren de allereerste voor hem in Leuvense loondienst. Zes weken out 22 minuten. Langer duurde het avontuur van Toku niet, want toen viel hij alweer uit met een blessure aan de ligamenten. De Leuvenaars hebben ondertussen laten weten dat Toku niet minder dan zes weken buiten strijd zal wroden. Een flinke domper.



