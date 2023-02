Zulte Waregem nog hoopvol ondanks dreigende omstandigheden, CEO spreekt zich uit over positie Leye

Zulte Waregem begint stilaan zijn laatste troefkaarten op tafel te leggen. Tegen KV Kortrijk moet er in eigen huis gewonnen worden of de degradatie komt nog een stukje dichterbij. En dat met een kern die gedecimeerd is.

Essevee heeft immers veel geblesseerden. Dat wordt trainer Mbaye Leye ook niet aangerekend. Die zit nog altijd stevig op zijn stoel. "De trainer ontslaan? Nee, daar hebben we geen moment aan gedacht", zegt CEO Eddy Cordier in Het Nieuwsblad. "Dat kwam niet ter sprake. Een nieuwe trainer zou toch ook met dezelfde spelers aan de slag moeten." Zulte Waregem staat 16de met 22 punten, vier minder dan Kortrijk en drie minder dan Eupen. "Ik hou nog geen rekening met een mogelijke degradatie." "Ik geloof in een kantelmoment en dat kan in een derby ontstaan. Iedereen die Zulte Waregem-minded is, beseft heel goed wat er op het spel staat."





