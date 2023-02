🎥 Christian Benteke begint perfect aan zijn nieuw seizoen bij DC United in de MLS

In de Verenigde Staten is de MLS terug van start gegaan. Voor Christian Benteke begon dit prima aan de zijde van een voormalige smaakmaker van RSC Anderlecht.

Zaterdagnacht begon het nieuwe seizoen voor DC United in de MLS. Tegenstander van dienst was Toronto. Bij DC United stond één landgenoot en één oude bekende van de Jupiler Pro League tussen de lijnen. Als rechterflankverdediger stond Andy Najar tussen de lijnen die tussen 2013 en 2020 het mooie weer maakte bij Anderlecht.

In de aanval stond Christian Benteke. De spits kwam vorige zomer over van Crystal Palace en is klaar voor zijn eerste volledige seizoen in de MLS. Hij drukte direct zijn stempel in de zwaar bevochten zege (3-2) tegen Toronto. Zijn doelpunt was namelijk de gelijkmaker in de 90ste minuut en in met 8 minuten toegevoegde tijd kon Ku-DiPietro uiteindelijk de overwinning over de streep trekken.

Een prima begin aan het seizoen van de 45-voudig Belgisch international.