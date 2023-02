Cercle Brugge neemt drastische stappen en dient klacht in na schandalige fout

De zware fout op Radoslaw Majecki bleef zonder gevolgen. Dat kan u HIER lezen. Carlos Ivana Ibarrola, de sportief directeur van Cercle Brugge, heeft laten weten via Twitter dat hij niet van plan is om de zware fout op hun doelman zomaar naast zich neer te leggen.

Hij en Cercle Brugge begrijpen niet dat de VAR niet ingreep. Hij uit zijn bezorgdheid dat er wekelijks fouten gebeuren die een smet werpen op het imago van de competitie. Ze dienen een klacht in bij het Referee Department.

Can’t understand why VAR didn't intervene. It is worrying that mistakes are being made week after week that tarnish the image and reputation of our league. We are filing a complaint to the Referee Department and expect a clear improvement. Forza Radek 🙏🏼 https://t.co/LaHsEsLMnz pic.twitter.com/PJeyx2xhey