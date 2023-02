Zware gevolgen: Cercle-speler in ziekenhuis na trap (die niet bestraft werd)

Bij Cercle Brugge zijn ze niet gelukkig met de wedstrijdleiding zaterdag in de match tegen Eupen. Twee van hun spelers moesten met blessures gewisseld worden.

Vooral twee fouten van Djeidi Gassama zorgen voor heel wat frustratie bij de Vereniging. De 19-jarige aanvaller, gehuurd van PSG, ging in de eerste helft door op de voet van Ravych, die bij de rust moest gewisseld worden.

Maar het gaat vooral over de fout op doelman Radoslaw Majecki. De doorgebroken Gassama zag de doelman uitkomen en de bal wegtikken. Wel raakte hij Majecki daarna nog vol met de voet op de borst. Hij moest ook bij de rust gewisseld worden. De scheidsrechter zag er geen fout in, maar de doelman ligt vandaag wel in het ziekenhuis.

Voor de fout van Baiye op Francis Abu werd wel rood gegegen. De jonge Ghanees heeft vandaag wel heel wat last en zijn been ligt open. Ook bij de overtreding van Ndri op Deman had er wel een tussenkomst mogen komen.