Chadli heeft iets te zeggen over zijn internationale loopbaan: "Ik ben er al aan gewend"

Westerlo is goed op weg om de Europe play-offs te spelen en heeft zelfs nog zicht op de Champions play-offs. Een grote rol daarin is weggelegd voor Nacer Chadli, die met zijn ervaring een grote hulp voor de Kempenaren bleek te zijn.

Tegen Union scoorde hij zijn vijfde goal van het seizoen, maar zijn impact kan niet enkel in statistieken uitgedrukt worden. Hij speelt gewoon een goed seizoen, maar is dat genoeg om nog in aanmerking te komen voor de Rode Duivels. Domenico Tedesco maakt volgende maand zijn eerste selectie bekend.

Chadli lijkt er niet te veel op te hopen. "Er is nu een vrije jonge groep en ik ben van de iets oudere generatie. Ik ben al gewend aan het idee dat het voor mij voorbij zou kunnen zijn bij de Rode Duivels", zei hij bij de RTBF.

Chadli heeft een mooie internationale loopbaan gehad en zal altijd herinnerd worden voor zijn doelpunt tegen Japan. Zijn laatste interland dateert intussen al van het EK 2021.