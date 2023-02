Discussie over VAR houdt niet op: Spelen die zaken allemaal mee?

Afgelopen weekend werd de VAR meerdere keren in vraag gesteld. Het absoluut dieptepunt was de elleboogstoot van Buchanan die onbestraft bleef.

De VAR is al niet populair en het voorbije weekend is het vertrouwen in de videoref naar een absoluut dieptepunt gezakt na de wedstrijd tussen Club Brugge en KAA Gent.

Bij Het Nieuwsblad stellen ze zich duidelijk vragen over de VAR. Zo moet een minder ervaren ref in het VAR-lokaal vaak een collega met meer strepen op zijn mouw tot de orde roepen.

“Geen thema bij ons”, antwoordt VAR-coördinator Christof Dierick in de krant. “We benadrukken ook dat dit zogenaamde verschil in hiërarchie geen belang heeft.”

Ook het feit dat scheidsrechters soms zelf een wedstrijd moeten fluiten en twee keer VAR zijn wordt stevig in vraag gesteld, maar ook dat lijkt geen issue te zijn bij de voetbalbond.

“Ik begrijp dat het veel kan zijn, maar onze refs zijn mans genoeg om daarmee om te gaan. Voorts wil ik daar niets over zeggen. Wedstrijdaanduidingen zijn het terrein van Bertrand Layec.”