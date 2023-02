'Romelu Lukaku gelinkt aan waanzinnige transfer naar La Liga'

Inter huurt Romelu Lukaku op dit moment van Chelsea. Wat Big Rom volgend seizoen zal doen is nog niet duidelijk.

Normaal loopt de uitleenbeurt van Romelu Lukaku door Inter deze zomer af, waardoor de Rode Duivel terug naar Chelsea moet. Alleen lijkt er daar geen plaats meer voor hem.

Zowel Inter als Lukaku zelf zien een nieuwe uitleenbeurt zeker zitten, maar de vraag is of Chelsea en Inter er opnieuw zullen uit geraken om een deal te sluiten over een nieuwe huur.

Volgens Fichajes is ook Real Madrid geïnteresseerd in Romelu Lukaku. Het zou alvast een waanzinnige transfer zijn voor onze landgenoot.