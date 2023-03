Schitterend nieuws voor Anderlecht: langverwachte terugkeer is nakend

Anderlecht hield vandaag een open training. Een opvallende aanwezige daarbij: Marco Kana. De middenvelder is al een heel seizoen op de sukkel, maar staat nu dichtbij een terugkeer.

Het zal coach Brian Riemer plezier doen, want hij verwacht veel van hem. Onlangs had hij nog dit over het jeugdproduct te zeggen: "Ik hoop dat hij er snel weer bij is, want we hebben zo'n speler nodig. Hij is zo getalenteerd en hij kan zowel op de zes als op de acht spelen. Het is zo'n speler waar je een team kan rond bouwen. Marco heeft een Anderlecht-hart."

Kana heeft dit seizoen nog maar 12 wedstrijden kunnen meespelen. Eerst sukkelde hij met een heupblessure. Hij maakte zijn rentree op 8 januari tegen Union, maar daarna strooide een teenblessure roet in het eten.

De nog steeds maar 20-jarige middenvelder komt voor in de plannen van Fredberg en Riemer voor volgend seizoen.