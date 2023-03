Aanvaller Genk troeft KDB, Messi, Neymar & co af met waanzinnige statistiek - en er staat nog een Genkie in de top-10

Je hebt indruk maken en je hebt indruk maken. Een speler van KRC Genk is op dit moment heel Europa aan het domineren.

Tegen KV Oostende deed Mike Trésor opnieuw van zich spreken. Een assist werd nog afgekeurd, maar met twee stuks dikte hij zijn totaal aan tot 18.

De 22 van clubicoon Branko Strupar komt in zicht, met nog heel wat speeldagen voor de boeg - play-offs inclusief.

© photonews

Maar met zijn achttien stuks doet Trésor sowieso al fantastische zaken. In Europa zijn er nauwelijks spelers die beter doen.

Rayan Philippe van Hesperingen zit aan twintig assists en is assistenkoning van Europa. Maar als het gaat over de top-10 competities dan is Trésor met zijn 18 de primus inter pares.

Indrukwekkend

Dusan Tadic (Ajax) volgt met 14 assists, Kevin De Bruyne heeft er 13 en dan volgt er een trosje spelers met 12 assists.

Daarbij Lionel Messi, Cody Gakpo, Randal Kolo Muani en ... Joseph Paintsil, een tweede speler van Genk - dat zegt veel over de aanvalslinie van de Limburgers.

Neymar heeft al 11 assists op zijn conto, Teddy Teuma is met 8 stuks de derde speler uit de Jupiler Pro League.