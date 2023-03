Miserie met VAR, een benadeelde club gaat gigantisch verder dan een open brief

In de Spaanse voetbalklasse woedt er een stevige discussie over de VAR. Eén van de ploegen wil de competitie zelfs laten stilleggen.

Degradatieclub Cadiz speelde 1-1 gelijk tegen Elche, maar wil die uitslag geannuleerd zien door een fout van de scheidsrechter en de VAR. In de 81ste minuut maakte Elche gelijk, maar Ezequiel Ponce stond buitenspel. Noch de scheidsrechter, noch de VAR grepen in, waardoor het 1-1 bleef.

Cadiz diende een klacht in bij de voetbalbond, maar die werd afgewezen. De ploeg gaat nu in beroep bij het CAS. Cadiz is vastberaden en wil dat de laatste 9 minuten van de wedstrijd opnieuw gespeeld worden, vanaf een 1-0-stand.

De club zegt ernstige schade te lijden door “ongelukkig en nalatig optreden van het scheidsrechtersteam, met name van de VAR…”. En de club wil nog meer. “We eisen ook een voorzorgsmaatregel die eruit bestaat om La Liga tijdelijk te schorsen tot er een oplossing is in dit dossier.”