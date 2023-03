Thorgan Hazard en Fabio Silva: 'Duidelijk wie volgend seizoen mag vertrekken bij PSV'

PSV Eindhoven haalde tijdens de wintermercato Thorgan Hazard en Fabio Silva binnen. Richting volgend seizoen lijkt er al duidelijk wie mag blijven.

Thorgan Hazard wordt door Borussia Dortmund uitgeleend aan PSV. Ook ex-Anderlechtspeler Fabio Silva maakte de overstap naar de club in de Eredivisie tijdens de wintermercato.

Volgens Het Eindhovens Dagblad is ondertussen al duidelijk wie in Eindhoven mag blijven volgend seizoen. Dortmund heeft geen plannen meer met Hazard, maar toch lijkt PSV geen interesse meer te hebben.

Voor Fabio Silva is er wel interesse. PSV en de speler zelf zouden volgend seizoen heel graag opnieuw een samenwerking aangaan. Het is alleen uitkijken of moederclub Wolverhampton een nieuwe uitleenbeurt ziet zitten.