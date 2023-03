Zulte Waregem onderneemt actie na open brief van supporters

De supporters van Zulte Waregem schreven een open brief aan hun bestuur, supporters en staf. En die brief is aangekomen bij de club.

De supporters van Zulte Waregem geven de strijd op het behoud nog niet op en schreven een open brief aan hun club. Niet om kritisch te zijn zoals bij vele andere clubs, maar wel om hun club aan te moedigen.

Met de open brief proberen de supporters iedereen op scherp te stellen voor de laatste zeven matchen in de competitie en de degradatie toch nog te vermijden. Aan coach Leye wordt gevraagd om zijn beste tactiek en meeste paraatheid naar boven te halen.

Aan de spelers werd gevraagd om die extra meter te lopen en extra strijdlust te geven. Aan het bestuur om het de spelers zo eenvoudig te maken en aan de eigen fans om achter de speler te blijven staan.

Die open brief is ook aangekomen bij Zulte Waregem. De club printte de open brief uit en legde die in de kleedkamer, iedere speler kreeg zijn exemplaar. Zaterdag trekt Zulte Waregem naar OH Leuven en dan zal duidelijk worden of de open brief zijn effect heeft.

