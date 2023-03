Erg verrassend: ex-coach Beerschot en Lokeren met verleden bij Mechelen en Gent in voetsporen Luc Nilis

Opvallende keuze in tweede amateurklasse, waar een ploeg zijn nieuwe coach heeft aangesteld. Een verrassende naam, met veel ervaring en ambitie.

S.V. Belisia Bilzen had onlangs nog Luc Nilis als coach, maar heeft nu voor een nieuwe opvallende naam uitgepakt.

Stijn Vreven wordt de nieuwe hoofdcoach bij de club uit Tweede Amateurklasse. Hij tekende een contract voor drie seizoenen.

© photonews

Bilzen staat momenteel derde in de competitie, op zeven punten van leider Hades Kiewit. De ambitieuze club wil graag hogerop en rekent daartoe in de toekomst op Vreven.

Voorzitter Luc Janssen laat in een persbericht weten heel tevreden te zijn: "Na Luc Nilis halen we opnieuw een grote naam uit het Belgisch voetbal binnen."

Jaar uitdoen in Dessel

"Dit keer ook iemand met tonnen ervaring als hoofdcoach en met een ongelofelijke drive. Stijn tekende voor Belisia op voorwaarde dat de club hogerop wil. Een ambitie waar wij ons perfect in kunnen vinden en waar we ook onze spelerskern verder op zullen afstemmen."

Vreven doet eerst nog het seizoen uit in Eerste Amateurklasse bij Dessel Sport, waar zijn contract na dit seizoen afloopt.

"Mijn ambitie? Volgend jaar met Belisia naar 1ste amateur promoveren, daar moeten we niet flauw over doen", is Vreven zelf ook meteen ambitieus.

Vreven was in het verleden onder meer coach bij Trencin, Beerschot, Lokeren en Lommel en is als speler bekend van bij onder meer Mechelen en Gent.