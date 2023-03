Johan Boskamp haalt hard uit naar zijn landgenoot Marc Van Bommel

De finale van de Croky Cup ligt vast. KV Mechelen en Royal Antwerp FC spelen voor de trofee.

KV Mechelen schakelde Zulte Waregem uit in de halve finale, terwijl Royal Antwerp FC strafschoppen nodig had om voorbij Union SG te geraken.

“Leuk voor Defourtje. In zijn eerste seizoen als hoofdcoach meteen strijden voor een prijs. Da's altijd lekker”, vertelt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Over de coach van The Great Old is Boskamp niet bepaald positief. “Voor Van Bommel staat er ook wel wat op het spel. Volgens mij heeft hij nog altijd niets gewonnen als coach. Misschien daarom dat hij tegenwoordig zo grijs ziet als een postduif.”