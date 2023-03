De man die op zijn eentje een hele ploeg beter maakt: "Strijden tot het einde om promotie nu"

Dieumerci Mbokani blijft een fenomeen. SK Beveren leek op het punt te staan om RWDM vrije baan richting titel te geven tot... de Congolees inviel. Zijn aanwezigheid maakt van de Oost-Vlamingen een heel andere ploeg.

Ineens was er wel gevaar vooraan en bleef de bal in de ploeg. Hij zorgde voor ruimte bij de goal van Nsimba en gaf zelf de assist voor de winnende treffer. “Ik viel in om het verschil te maken en dat is gelukt. Door mijn actie was alle aandacht van de verdediging op mij gevestigd. Daardoor kon David vrijlopen en kon ik de bal geven", lachte hij achteraf de tanden bloot bij HLN.

Een cruciale zege, want anders was de kloof al negen punten geweest. Nu zijn er dat nog drie en heeft Beveren nog alle kans op promotie. "Het was niet goed tegen Club NXT, maar dat hebben we vandaag kunnen rechtzetten. Elke match is belangrijk nu, we zullen met RWDM strijden tot het einde voor die promotie. Het wordt een leuk gevecht tegen een uitstekende ploeg.”