Oud-directeur van AS Roma doet boekje open over Radja Nainggolan

Dat Radja Nainggolan een speciaal geval is, dat weten we al lang. Walter Sabatini doet een boekje open over zijn jaren bij AS Roma.

Walter Sabatini was van 2011 tot 2016 sportief directeur bij AS Roma. Hij vertelt aan La Gazzetta dello Sport wat hij allemaal meemaakte met Nainggolan. “Eerlijk gezegd hou ik van hem als van een zoon, maar hij is een delinquent! Als je zeven of acht glazen voor hem zet, drinkt hij ze allemaal leeg. Een voor een. Voor hem is het leven een spel. Maar diep van binnen is hij een goed mens”, klinkt het in een videoboodschap. “Hij is een excentriekeling, een gek, en zijn teamgenoten hadden hem moeten begrijpen en hem meer moeten helpen. Sommigen waren jaloers, afgunstig, omdat Radja altijd alles kreeg wat hij wilde, maar op het veld is hij een topspeler. Wat ik hem bij Roma heb zien doen, heb ik bij andere spelers niet gezien.”