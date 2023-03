Clubicoon en manusje-van-alles moet job als T2 gaan combineren met taak als nieuwe hoofdtrainer van de U23

Bij Charleroi is er opnieuw een wissel van de wacht als het van coaches afhangt. Een clubicoon wordt er nu beloftencoach.

Frank Defays is op zijn 49e de nieuwe coach geworden van de U23 van Charleroi - de Zebra Elites zo u wil.

Abder Ramdane werd op maandag door de club bedankt voor bewezen diensten bij de beloften in Charleroi.

"We hebben deze moeilijke beslissing genomen door de laatste resultaten en met oog op de redding in eerste amateurklasse", aldus de Zebra's in een reactie.

Operatie redding

Charleroi staat momenteel zeventiende in de eerste amateurklasse, met amper 24 punten uit 26 speeldagen.

Manusje-van-alles Frank Defays zal Ramdane vervangen bij de U23 van Charleroi. Hij was dit seizoen al even T1 ad interim van de A-ploeg en zal nu de rol van T2 combineren met zijn werk voor de U23.