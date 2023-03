Felice Mazzu laat zich uit over stopgezet duel tegen KV Mechelen

Vrijdag om 13 uur wordt er gepleit in de zaak van de stopgezette wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen.

Charleroi stond op voorsprong (1-0), maar de eigen supporters wilden hun ongenoegen aan de club laten blijken en zorgden ervoor dat de wedstrijd stopgezet wordt. Dat gebeurde in de 67ste minuut, met vuurwerk en tennisballen.

Vrijdag worden beide partijen gehoord over de zaak. Bij Charleroi hopen ze stiekem dat ze alsnog drie extra punten krijgen voor de wedstrijd tegen KV Mechelen.

“Als coach zou het natuurlijk geweldig zijn als we drie punten terug kunnen pakken”, zegt Felice Mazzu aan La Dernière Heure. “Maar aan de andere kant wil ik niet afhankelijk zijn van die punten om in de top 8 te eindigen. Als we het zonder moeten doen, zullen we ze elders moeten zoeken.”