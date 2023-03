Marc Degryse haalt de grootste kwakkels van Scott Parker naar boven

Scott Parker heeft er een zootje van gemaakt bij Club Brugge. Hij bleef zoeken, maar vond geen passende oplossingen.

Het systeem van Scott Parker was vrij snel duidelijk. Hij wilde spelen in een 4-3-3-systeem. Hoe hij dat invulde zorgde echter voor heel veel problemen. “Hij heeft zó veel spelers op zó veel verschillende posities uitgespeeld, dat het al snel een zootje werd”, zegt Degryse bij Het Laatste Nieuws.

Ook de communicatie liep niet zoals het moest. “Het was precies een robot die telkens een ingestudeerde tekst afhaspelde. Constant op dezelfde toon, met het ene cliché na het andere. Vol stopwoordjes ook, en zonder argumentatie. Om nog te zwijgen over zijn uitstraling. Hoe kan je zo een kleedkamer begeesteren?”

Blijkbaar was het verschil met Engeland voor Scott Parker veel te groot. Hij ging uit van dingen die in de Jupiler Pro League helemaal niet van toepassing waren. Wellicht heeft hij zich volgens Degryse geregeld afgevraagd waar hij terechtgekomen was. “Parker heeft dit hele avontuur - zijn eerste buiten Engeland - schromelijk onderschat. In Engeland is 'the boss' de baas, maar hier werkt dat zo niet”, besluit Degryse.