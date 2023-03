Rob Schoofs komt met dubbele bekentenis na blessure die hij opliep tegen Zulte Waregem

Rob Schoofs moest in de terugmatch van de halve finale van de beker geblesseerd het veld verlaten. Dat gebeurde na een tackle van Alessandro Ciranni die rood kreeg.

Het voorval met Schoofs en Ciranni deed na de wedstrijd heel veel stof opwaaien. De speler van Zulte Waregem kreeg rood, maar eigenlijk had Schoofs eerder zelf al een rode kaart kunnen krijgen na een tackle op Timothy Derijck.

Het ongenoegen was bijzonder groot bij Essevee. “Ik denk dat hun frustratie veel te maken had met mijn fout eerder in de wedstrijd. Toen ik de beelden daarvan achteraf terugzag, schrok ik zelf ook wel. Ik besef dat ik daar goed ben weggekomen zonder kaart”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De tackle van Ciranni werd, na tussenkomst van de VAR, bestraft een rode kaart. “Het waren allebei gevaarlijke tackles. Als ze dan aan de ene kant geen rode kaart geven en aan de andere kant wel, dan snap ik dat zij zich tekortgedaan voelen. Ook voor mij was die tackle van Ciranni geen honderd procent rode kaart, al vliegt hij er wel stevig in langs achter.”