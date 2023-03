RSC Anderlecht is het beu en begeleidt sterkhouder per direct naar de uitgang

Adrien Trebel is einde contract bij Anderlecht. Het verhaal lijkt ondertussen helemaal voorbij.

Adrien Trebel ontbrak woensdag op de laatste training voor de match tegen Villarreal in de Conference League. De officiële uitleg is dat hij niet 100 procent fit is.

Volgens Het Laatste Nieuws klopt dat niet. Er zou een discussie geweest zijn tussen Trebel en trainer Brian Riemer.

Het bestuur van RSC Anderlecht zou daarop beslist hebben om Trebel dit seizoen niet meer in actie te laten komen voor paarswit.