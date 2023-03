Straf verdict: "Kevin De Bruyne zou de ploeg nog meer schade toebrengen"

De interlandbreak komt er binnenkort aan. Het is uitkijken welke knopen Domenico Tedesco doorhakt.

De Rode Duivels verzamelen deze maand voor interlands tegen Zweden en Duitsland. Iedereen is benieuwd wie de nieuwe bondscoach allemaal zal opnemen in zijn eerste selectie.

Daarnaast is het ook afwachten wie de nieuwe aanvoerder van het nationale team wordt, nu Eden Hazard na het WK in Qatar besliste om niet meer voor de Rode Duivels te spelen.

Philippe Albert wil alvast niet dat Kevin De Bruyne dat wordt. “De aanvoerder moet voorbeeldig zijn in qua mentaliteit en gedrag”, vertelt Albert bij de RTBF.

“KDB's stemmingswisselingen zoals we die in Qatar zagen zouden het team nog meer schade toebrengen als hij de aanvoerdersarmband zou dragen. Dit is trouwens geen nieuwe karaktertrek van hem. Hij is al zo sinds zijn jeugd.”