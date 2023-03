Veel onbegrip voor situatie Bjorn Meijer: "Verdient hij dat niet?"

Ronald Koeman maakte de voorselectie voor Nederland bekend. Daarin was geen plaats voor Bjorn Meijer.

Met Noa Lang, Bart Verbruggen en Vincent Janssen staan drie spelers uit de Jupiler Pro League in de preselectie van Koeman voor Oranje.

Voor Bjorn Meijer was er echter geen plaats en daar kijken ze in Nederland toch van op. “Meijer is een heel seizoen basisspeler in de competitie en Champions League. Dan zou je eigenlijk zeggen: verdient hij het niet meer dan Quilinschy Hartman?”, zegt een analist bij ESPN.

“Wij hebben altijd het gevoel dat spelers uit de Eredivisie toch wel groot gemaakt worden in vergelijking met spelers in het buitenland. Maar je mag toch aannemen dat ze iedereen scouten.”