Ruud Vormer is terug bij Club Brugge

Ruud Vormer zit momenteel aan de kant bij Zulte Waregem. Hij revalideert van een sleutelbeenbreuk.

Ruud Vormer zal voor eeuwig en altijd met Club Brugge verbonden blijven, ook al speelt hij nu voor Zulte Waregem. Essevee vecht tegen de degradatie en de Nederlander probeert zoveel mogelijk in Waregem aanwezig te zijn.

Want, verrassing van formaat, hij revalideert dicht bij huis. “Ik probeer hier in elk geval zoveel mogelijk te zijn, al revalideer ik nog regelmatig in Westkapelle, bij Club”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Dat had hij zelf niet verwacht. “Leuk hoor, Club gaf daar probleemloos toestemming voor. Alleen loop ik er nu in andere kledij rond. Dat is nog wat wennen”, klinkt het lachend nog.

Een ding doet hij alvast niet. Spelers van Club Brugge motiveren komt er niet meer van. "Neen, dat is niet meer voor mij", oordeelt Vormer nog over zijn ex-club.